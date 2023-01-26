Сьогодні в Україні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади

Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні в Україні - без опадів. В Києві - ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні варто очікувати вже з наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні "Сьогодні повсюди без опадів. Вдень передбачається -2...+3", - розповіла вона. Погода в Києві За словами Діденко, у столиці також буде сухо, вдень 0,-2 градуси. "Місцями ожеледиця", - попередила вона. За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже з наступного понеділка.