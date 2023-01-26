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Сьогодні в Україні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади

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Україна, Четвер 26 січня 2023 07:00
Сьогодні в Україні без дощів та снігу. Синоптик розповіла, коли чекати на опади Фото: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні - без опадів. В Києві - ожеледиця. А збільшення дощів та снігу в Україні варто очікувати вже з наступного понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.

Погода в Україні

"Сьогодні повсюди без опадів. Вдень передбачається -2...+3", - розповіла вона.

Погода в Києві

За словами Діденко, у столиці також буде сухо, вдень 0,-2 градуси.

"Місцями ожеледиця", - попередила вона.

За даними синоптика, збільшення кількості опадів передбачається в Україні вже з наступного понеділка.

Як повідомлялося, найпівнічніше місто Китаю Мохе побило рекорд мінімальної температури в історії країни з 1969 року - мінус 53 градуси Цельсія.

Крім цього, гігантський айсберг розміром з Лондон відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді.

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