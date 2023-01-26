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Сегодня без дождей и снега. Синоптик рассказала, когда ждать осадков

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Украина, Четверг 26 января 2023 07:00
Сегодня без дождей и снега. Синоптик рассказала, когда ждать осадков Фото: синоптик Наталка Диденко рассказала о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня в Украине – без осадков. В Киеве – гололедица. А увеличения дождей и снега в Украине следует ожидать уже со следующего понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Погода в Украине

"Сегодня повсюду без осадков. Днем предполагается -2...+3", – рассказала она.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в столице также будет сухо, днем 0-2 градуса.

"Местами гололед", - предупредила она.

По данным синоптика, увеличение количества осадков предполагается в Украине уже со следующего понедельника.

Как сообщалось, самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Кроме этого, гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде.

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