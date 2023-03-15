Сьогодні під Києвом може бути "гучно": чи варто хвилюватись

Сьогодні у Київській області будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА .

Повідомляється, що сапери працюватимуть на території Вишгородського району.

Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, що сьогодні в Ірпені пройдуть навчання на випадок НС, тому жителі можуть чути сирени та вибухи.

Окрім того, у ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від іранських донів-камікадзе.

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