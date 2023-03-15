Сьогодні під Києвом може бути "гучно": чи варто хвилюватись
Фото: у Київській області будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні у Київській області будуть проводити знищення вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.
Повідомляється, що сапери працюватимуть на території Вишгородського району.
Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, що сьогодні в Ірпені пройдуть навчання на випадок НС, тому жителі можуть чути сирени та вибухи.
Окрім того, у ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від іранських донів-камікадзе.
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