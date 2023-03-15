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Сегодня под Киевом может быть "громко": стоит ли волноваться

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Киевская область, Среда 15 марта 2023 10:04
Сегодня под Киевом может быть "громко": стоит ли волноваться Фото: в Киевской области будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня в Киевской области будут производить уничтожение взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Сообщается, что саперы будут работать на территории Вышгородского района.

Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Напомним, что сегодня в Ирпене пройдут обучение на случай ЧС, поэтому жители могут слышать сирены и взрывы.

Кроме того, в ВСУ рассказали о работе мобильных групп, которые охраняют небо от иранских донов-камикадзе.

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