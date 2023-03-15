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В Ірпені сьогодні лунатимуть вибухи та перекриють рух: що відомо

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Ірпінь, Середа 15 березня 2023 09:13
В Ірпені сьогодні лунатимуть вибухи та перекриють рух: що відомо Ілюстративне фото: В Ірпені сьогодні лунатимуть вибухи та перекриють рух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 15 березня, в Ірпені проводитимуть навчання на випадок надзвичайної ситуації. У зв'язку з цим жителі можуть чути сирени та вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Саме зараз на базі Ірпінського ліцею №1 починаються спільні навчання працівників ДСНС, поліції, медиків, комунальних служб та освітян щодо дій у разі надзвичайної ситуації", - повідомив він.

Маркушин зазначив, що у місті будуть лунати сирені повітряної тривоги, також будуть імітовані вибухи та димові шашки. Він закликав мешканців не хвилюватися, адже це відбуватиметься у рамках навчань.

Також у зв’язку із цим з 8:30 до 10:00 дорожній рух на вулиці Нігояна та на вулиці 8 Березня від Садової до Тургенєвської буде перекрито.

Нагадаємо, вчора у Бучанському районі знищували вибухонебезпечні предмети, тому мешканці могли чути звуки вибухів.

Також нещодавно українські військові провели масштабні навчання на північному кордоні. Бійці відпрацювали штурмові дії в умовах реальних боїв.

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