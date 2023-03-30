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Сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

Фото: сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні вночі, 30 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"О 01:10 ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він.

При цьому у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.

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