Сьогодні окупанти з мінометів вдарили по Очаківській громаді Миколаївської області

Сьогодні вночі, 30 березня, російські окупанти обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"О 01:10 ворог завдавав мінометних обстрілів по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає", - розповів він.

При цьому у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялось, поблизу села Великопілля у Миколаївській області автомобіль ДСНС, який супроводжував спеціалістів обленерго, підірвався на російській міні.