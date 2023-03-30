Сегодня оккупанты из минометов ударили по Очаковской общине Николаевской области

Сегодня ночью, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"В 01:10 враг наносил минометные обстрелы по береговой линии Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.

При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Как сообщалось, вблизи села Великополье в Николаевской области автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго, подорвался на российской мине.