Сегодня оккупанты из минометов ударили по Очаковской общине Николаевской области

Сегодня ночью, 30 марта, российские оккупанты обстреляли Очаковскую общину Николаевской области из минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"В 01:10 враг наносил минометные обстрелы по береговой линии Очаковской общины. Пострадавших нет", - рассказал он.
При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Как сообщалось, вблизи села Великополье в Николаевской области автомобиль ГСЧС, сопровождавший специалистов облэнерго, подорвался на российской мине.
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