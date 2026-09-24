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"Сьогодні ми всі - східний фланг": у НАТО зробили заяву щодо загроз РФ

19:18 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Алексус Грінкевич (Getty Images)

НАТО активізує обмін розвідданими та інформацією у відповідь на зростання гібридних загроз з боку РФ. Через масштаб викликів усі країни Альянсу фактично стали східним флангом.

Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, оцінка данської розвідки щодо ескалації дій Росії та загрози військових інцидентів за участю країн НАТО на східному фланзі є "досить зваженою".

Грінкевич додав, що Альянс активізує обмін інформацією та розвідданими у відповідь на гібридні атаки.

"З огляду на характер і масштаби загроз для НАТО, сьогодні ми всі - країни східного флангу. Я впевнений, що зараз маю необхідні повноваження для вжиття заходів із метою стримування будь-якої агресії проти Альянсу", - наголосив генерал.

Командувач НАТО в Європі також звернув увагу на зміну підходів до забезпечення безпеки в Європі та розподілу оборонних ресурсів.

За його словами, США й надалі надаватимуть Альянсу критично важливі ресурси, проте їхній обсяг буде більш обмеженим. Це пов'язано з тим, що європейські країни-члени НАТО беруть на себе все більшу роль у захисті власного континенту.

Нагадаємо, служба оборонної розвідки Данії повідомила, що країна-агресорка посилить гібридні атаки на НАТО найближчими місяцями. Не виключено, що може дійти і до обмеженої військової операції.

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