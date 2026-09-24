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"Сегодня мы все - восточный фланг": в НАТО сделали заявление об угрозах РФ

19:18 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Алексус Гринкевич (Getty Images)

НАТО активизирует обмен разведданными и информацией в ответ на рост гибридных угроз со стороны РФ. Из-за масштаба вызовов все страны Альянса фактически стали восточным флангом.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, оценка датской разведки по эскалации действий России и угрозы военных инцидентов с участием стран НАТО на восточном фланге "достаточно взвешена".

Гринкевич добавил, что Альянс активизирует обмен информацией и разведданными в ответ на гибридные атаки.

"Учитывая характер и масштабы угроз для НАТО, сегодня мы все - страны восточного фланга. Я уверен, что сейчас имею необходимые полномочия для принятия мер с целью сдерживания какой-либо агрессии против Альянса", - подчеркнул генерал.

Командующий НАТО в Европе также обратил внимание на изменение подходов к обеспечению безопасности в Европе и распределению оборонных ресурсов.

По его словам, США и дальше будут предоставлять Альянсу критически важные ресурсы, однако их объем будет более ограниченным. Это связано с тем, что европейские страны-члены НАТО берут на себя все большую роль в защите собственного континента.

Напомним, служба оборонной разведки Дании сообщила, что страна-агрессор усилит гибридные атаки на НАТО в ближайшие месяцы. Не исключено, что может дойти и до ограниченной военной операции.

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