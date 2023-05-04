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Сьогодні у Київській області може бути гучно: працюватимуть сапери

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Київська область, Четвер 04 травня 2023 13:56
Сьогодні у Київській області може бути гучно: працюватимуть сапери Ілюстративне фото: сьогодні у Київській області може бути гучно (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 4 травня, мешканці Києва та області можуть чути вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що сьогодні у другій половині дня в одній із громад Бучанського району будуть проводити роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Тому жителі можуть чути вибухи. Українців закликають зберігайте уважність та дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, сьогодні у низці громад Київській області будуть тестувати систему оповіщення.

РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Київська область Вибух Буча
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