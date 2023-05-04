Сьогодні у Київській області може бути гучно: працюватимуть сапери
У четвер, 4 травня, мешканці Києва та області можуть чути вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що сьогодні у другій половині дня в одній із громад Бучанського району будуть проводити роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Тому жителі можуть чути вибухи. Українців закликають зберігайте уважність та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, сьогодні у низці громад Київській області будуть тестувати систему оповіщення.
РБК-Україна також повідомляло, що нещодавно на земельній ділянці у Гостомелі знайшли гранату, яка знаходилась там з періоду ворожої окупації.
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