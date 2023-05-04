Сегодня в Киевской области может быть громко: будут работать саперы

В четверг, 4 мая, жители Киева и области могут слышать взрывы из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Отмечается, что во второй половине дня в одной из общин Бучанского района будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Потому жители могут слышать взрывы. Украинцев призывают сохранять внимательность и соблюдать правила безопасности.

Напомним, сегодня в ряде общин Киевской области будут тестировать систему оповещения.

РБК-Украина также сообщало, что недавно на земельном участке в Гостомеле нашли гранату, которая находилась там с периода вражеской оккупации.

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