В Київській області сьогодні тестуватимуть систему оповіщення: де лунатиме тривога

В низці громад Київської області проведуть тестування системи оповіщення. Звукові сирени лунатимуть в проміжку з 15:00 по 16:00.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Як стверджував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповідний крок суттєво допоможе нашій країні на різних ділянках.

"Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися", - пояснив Ігнат.

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