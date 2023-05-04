В Київській області сьогодні тестуватимуть систему оповіщення: де лунатиме тривога
В низці громад Київської області проведуть тестування системи оповіщення. Звукові сирени лунатимуть в проміжку з 15:00 по 16:00.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.
В яких громадах тестуватимуть систему оповіщення:
- Білоцерківська;
- Броварська;
- Березанська;
- Бориспільська;
- Бучанська;
- Васильківська;
- Ірпінська;
- Обухівська;
- Переяславська;
- Ржищівська;
- Славутицька;
- Фастівська;
- Богуславська;
- Боярська;
- Вишгородська;
- Вишнівська;
- Кагарлицька;
- Миронівська;
- Сквирська;
- Таращанська;
- Тетіївська;
- Узинська;
- Українська;
- Яготинська.
"Мета - протестувати оновлене програмне забезпечення територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Планується декілька включень звукових сирен у проміжку 15:00 - 16:00", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, Ізраїль допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Як стверджував речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповідний крок суттєво допоможе нашій країні на різних ділянках.
"Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися", - пояснив Ігнат.
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