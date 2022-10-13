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Сьогодні в Київській області лунатимуть вибухи біля Іванкова: що відомо

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Київ, Четвер 13 жовтня 2022 11:32
Сьогодні в Київській області лунатимуть вибухи біля Іванкова: що відомо Фото: в Київській області лунатимуть вибухи біля Іванкова (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 у Вишгородському районі Київської області лунатимуть вибухи. Мешканців просять не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської ОВА.

"Сьогодні, 13 жовтня, з 13:00 до 15:00 поблизу декількох населених пунктів Іванківської громади, що у Вишгородському районі, заплановані роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Тому, як зазначають в ОВА, у деяких громадах можливо буде чутно звуки вибухів.

"Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації!" - додають в відомстві.

Як повідомлялось, російські окупанти у четвер вранці, 13 жовтня, атакували іранськими дронами-камікадзе Київську область.

Пізніше стало відомо, що удари дронів зафіксовано в Бучанському районі. Усього відбулися три "прильоти".

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