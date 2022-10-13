Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы возле Иванкова: что известно

В четверг, 13 октября, с 13:00 до 15:00 в Вышгородском районе Киевской области будут раздаваться взрывы. Жителей просят не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

"Сегодня, 13 октября, с 13:00 до 15:00 вблизи нескольких населенных пунктов Иванковской общины в Вышгородском районе запланированы работы по ликвидации взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Поэтому, как отмечают в ОВА, в некоторых общинах, возможно, будут слышны звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и доверяйте исключительно официальным источникам информации!" - добавляют в ведомстве.