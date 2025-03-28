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Київ вводить певні обмеження для водіїв. Зміни запрацюють вже з квітня

Київ, П'ятниця 28 березня 2025 17:00
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Київ вводить певні обмеження для водіїв. Зміни запрацюють вже з квітня Обмеження запрацюють з квітня (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві кількість ділянок, на яких з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год, скоротять до чотирьох. Раніше їх було сім.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.

Де буде дозволений рух до 80 км на годину

Рух зі швидкістю до 80 км/год можливий з 1 квітня лише на цих ділянках:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (лише в одному напрямку – від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Чому обмежили кількість ділянок зі швидкісним режимом до 80 км

Спершу Київрада ухвалила рішення, що з 1 квітня на 17 ділянках дозволяється рух зі швидкістю до 80 км/год. Втім після обстеження столичних вулиць цю кількість ділянок зменшили до 7.

"Після додаткового аналізу аварійності ділянок на трьох із них виявили випадки ДТП із летальними наслідками у 2024 році. Тож на цих відрізках підвищення швидкості не дозволять", - повідомили у КМДА.

Також у міськраді звернулись до водіїв із проханням, щоб вони були обережними на дорогах і дотримувалися швидкісного режиму та правил дорожнього руху.

Додамо, що за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год передбачений штраф у розмірі 340 гривень. Якщо перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год - штраф буде 1700 гривень.

Раніше ми писали про те, з якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф.

Читайте також про те, чому в містах існують обмеження швидкості для авто.

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Київ Обмеження руху
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