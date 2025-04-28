Сегодня в Киеве частично перекроют улицу Богатырскую: как изменится движение транспорта (схема)
В Киеве частично ограничат движение на улице Богатырской. Ограничения продлятся несколько недель.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
С 28 апреля по 19 мая в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Богатырской из-за капитального ремонта дорожного покрытия. Ограничения будут действовать на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Богатырской и ул. Луговой до развязки на пересечении ул. Богатырской и ул. Полярной.
Ремонтники будут разбирать старое дорожное покрытие и устраивать новые слои дорожной одежды.
На время работ движение транспорта на выезд из города будет осуществляться по одной полосе с противоположной стороны. Объехать ремонт можно будет по дороге-дублеру, соединяющей ул. Богатырскую с ул. Героев Днепра.
Схема ограничения движения на улице Богатырской в Киеве с 28 апреля по 19 мая (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства и призывают водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве перекрыли движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Ограничения продлятся год - с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026-го. Причина - строительство нового участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь с электродепо в Подольском районе.
Во время работ транспорт будет курсировать по временной схеме, согласованной с патрульной полицией. Также изменятся маршруты автобусов и маршруток в этом направлении.
Напомним, с 1 апреля в Киеве сократили количество участков, где разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч: вместо семи осталось четыре. Решение приняли после анализа аварийности. Водителей призывают соблюдать ограничения.
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