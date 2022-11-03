Сьогодні дощі можливі в шести регіонах України: синоптик дала прогноз

Погода в Україні

Опади

"3 листопада у більшості областей України переважатиме антициклональний характер погоди - без опадів.Проте через атмосферний фронт оклюзії (це коли об'єдналися теплий та холодний фронти) незначні дощі можливі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - розповіла вона.

Температура

За прогнозом Діденко, температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз. Вдень буде прохолодно.

"Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6...+12 градусів. Завтра значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вдень +10...+17 градусів", - конкретизувала вона.

Погода в Києві

У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9…+10 градусів.

"Є ймовірність незначного дощу, проте нічого суттєвого. Дещо дискомфортним буде рвучкий вітер західного напрямку - не забувайте шапки, а куртки чи пальто краще з каптуром", - порадила синоптик.