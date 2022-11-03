Сегодня дожди возможны в шести регионах Украины: синоптик дала прогноз

Погода в Украине

Осадки

"3 ноября в большинстве областей Украины будет преобладать антициклональный характер погоды - без осадков. Однако из-за атмосферного фронта окклюзии (это когда объединились теплый и холодный фронты) незначительные дожди возможны в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях", - рассказала она.

Температура

По прогнозу Диденко, температура воздуха также не будет проявлять себя как-то активно, нервными колебаниями, прыжками вверх или вниз. Днем будет прохладно.

"Минимально от 1 мороза до 5 тепла, максимально +6...+12 градусов. Завтра гораздо теплее ожидается погода в южной части и на западе Украины: днем ​​+10...+17 градусов", - конкретизировала она.

Погода в Киеве

В Киеве в четверг ожидается в течение дня около +9…+10 градусов.

"Есть вероятность незначительного дождя, однако ничего существенного. Несколько дискомфортным будет порывистый ветер западного направления - не забывайте шапки, а куртки или пальто лучше с капюшоном", - посоветовала синоптик.