Сьогодні дощі можливі в шести регіонах України: синоптик дала прогноз
Сьогодні, у четвер, 3 листопада, на більшій частині України дощі не очікуються. Водночас опади все ж можливі в шести регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні
Опади
"3 листопада у більшості областей України переважатиме антициклональний характер погоди - без опадів.Проте через атмосферний фронт оклюзії (це коли об'єдналися теплий та холодний фронти) незначні дощі можливі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - розповіла вона.
Температура
За прогнозом Діденко, температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз. Вдень буде прохолодно.
"Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6...+12 градусів. Завтра значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вдень +10...+17 градусів", - конкретизувала вона.
Погода в Києві
У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9…+10 градусів.
"Є ймовірність незначного дощу, проте нічого суттєвого. Дещо дискомфортним буде рвучкий вітер західного напрямку - не забувайте шапки, а куртки чи пальто краще з каптуром", - порадила синоптик.
Як повідомлялося, погода в Україні в листопаді буде з відчутним похолоданням, першим снігом та можливими денними морозами.
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