ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сьогодні дощі можливі в шести регіонах України: синоптик дала прогноз

Новость на русском →
Україна, Четвер 03 листопада 2022 07:00
Сьогодні дощі можливі в шести регіонах України: синоптик дала прогноз Фото: сьогодні дощі можливі в шести регіонах України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, у четвер, 3 листопада, на більшій частині України дощі не очікуються. Водночас опади все ж можливі в шести регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Погода в Україні

Опади

"3 листопада у більшості областей України переважатиме антициклональний характер погоди - без опадів.Проте через атмосферний фронт оклюзії (це коли об'єдналися теплий та холодний фронти) незначні дощі можливі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях", - розповіла вона.

Температура

За прогнозом Діденко, температура повітря також не проявлятиме себе якось активно, нервовими коливаннями, стрибками вгору чи вниз. Вдень буде прохолодно.

"Мінімально від 1 морозу до 5 тепла, максимально +6...+12 градусів. Завтра значно теплішою очікується погода у південній частині та на заході України: вдень +10...+17 градусів", - конкретизувала вона.

Погода в Києві

У Києві у четвер очікується протягом дня близько +9…+10 градусів.

"Є ймовірність незначного дощу, проте нічого суттєвого. Дещо дискомфортним буде рвучкий вітер західного напрямку - не забувайте шапки, а куртки чи пальто краще з каптуром", - порадила синоптик.

Як повідомлялося, погода в Україні в листопаді буде з відчутним похолоданням, першим снігом та можливими денними морозами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ
Шкодить обміну. Українців просять не публікувати фото військових у полоні РФ
DAILY
Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід: Путін має владу припинити війну сьогодні