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Сьогодні декілька населених пунктів Донецької області залишаться без води: що відомо

Фото: водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні, 21 жовтня, мешканці Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки залишаться без води ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Відомо, що відключення водопостачання є тимчасовим. Воно заплановане на 21:00 21 жовтня. 

Води у домівках мешканців Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки не буде через ремонт на двох магістральних водогонах.

"Водопостачання буде відновлене у повному обсязі після завершення ремонту і заповнення водогонів водою", - повідомив Філашкін.

Ситуація на Донецькому напрямку

Генштаб України зазначає, що ситуація у Донецькій області залишається складною. Українські захисники продовжують тримати позиції, зокрема на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках.

Повідомляється, що за минулу добу на Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 атак ворога, а на Курахівському - 59 спроб прориву.

Також відомо, що евакуаційний потяг з Донецької області буде курсувати щодня до більш безпечних регіонів України. Загалом з початку евакуації у регіоні було вивезено понад 1,1 мільйона осіб. Для того, щоб записатися на евакуацію, необхідно звернутися до місцевої адміністрації.

 

Раніше ми повідомляли про те, що у Покровській громаді перебуває під загрозою опалювальний сезон. У МВА зазначили, що це пов'язано із загрозою російських обстрілів.

Загарбники зруйнували вже 80% критичної інфраструктури. Попри те, що відсутнє центральне водопостачання, питна вода у місті є.

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