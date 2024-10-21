Сегодня несколько населённых пунктов Донецкой области останутся без воды: что известно

Известно, что отключение водоснабжения временное. Он запланирован на 21:00 21 октября.

Воды в домах жителей Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки не будет из-за ремонта на двух магистральных водопроводах.

"Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения ремонта и заполнения водопроводов водой", - сообщил Филашкин.

Ситуация на Донецком направлении

Генштаб Украины отмечает, что ситуация в Донецкой области остается сложной. Украинские защитники продолжают удерживать позиции, в частности на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.

Сообщается, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 46 атак врага, а на Кураховском - 59 попыток прорыва.

Также известно, что эвакуационный поезд из Донецкой области будет курсировать каждый день в более безопасные регионы Украины. Всего с начала эвакуации в регионе было вывезено более 1,1 миллиона человек. Для того чтобы записаться на эвакуацию, необходимо обратиться в местную администрацию.