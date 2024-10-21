Сегодня несколько населённых пунктов Донецкой области останутся без воды: что известно

Сегодня, 21 октября, жители Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки останутся без воды вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.
Известно, что отключение водоснабжения временное. Он запланирован на 21:00 21 октября.
Воды в домах жителей Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки не будет из-за ремонта на двух магистральных водопроводах.
"Водоснабжение будет восстановлено в полном объеме после завершения ремонта и заполнения водопроводов водой", - сообщил Филашкин.
Генштаб Украины отмечает, что ситуация в Донецкой области остается сложной. Украинские защитники продолжают удерживать позиции, в частности на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях.
Сообщается, что за прошедшие сутки на Покровском направлении украинские защитники остановили 46 атак врага, а на Кураховском - 59 попыток прорыва.
Также известно, что эвакуационный поезд из Донецкой области будет курсировать каждый день в более безопасные регионы Украины. Всего с начала эвакуации в регионе было вывезено более 1,1 миллиона человек. Для того чтобы записаться на эвакуацию, необходимо обратиться в местную администрацию.
Ранее мы сообщали о том, что в Покровской общине находится под угрозой отопительный сезон. В МВА отметили, что это связано с угрозой российских обстрелов.
Захватчики разрушили уже 80% критической инфраструктуры. Несмотря на то, что нет центрального водоснабжения, питьевая вода в городе есть.
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