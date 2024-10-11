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У Покровській громаді під загрозою опалювальний сезон, - МВА

П'ятниця 11 жовтня 2024 22:25
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У Покровській громаді під загрозою опалювальний сезон, - МВА Ілюстративне фото: у Покровській громаді під загрозою опалювальний сезон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Покровській громаді існіє загроза початку опалювального сезону. Це пов'язано з постійними обстрілами РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

"Війська рф виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде", - написав він.

Станом на сьогодні в Покровську залишається трохи більш як 12 тисяч місцевих жителів та 70 дітей. За його словами, всі родини, в яких виховуються неповнолітні, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.

Однак помічено певне сповільненні в евакуації - раніше в день виїжджало по 1 000 осіб, зараз - до 300.

Через постійні обстріли в Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що відсутнє центральне водопостачання, питна вода є.

Відключення світла у Покровську та Родинському

У вересні повідомлялось про те, що Покровськ та Родинське Донецької області залишилися без електропостачання. Це сталося після того, як росіяни завдали ударів по інфраструктурі.

При цьому Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших на лінії фронту. Через постійні російські обстріли місто регулярно стикається з перебоями у постачанні електрики та води.

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Покровськ Опалювальный сезон
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