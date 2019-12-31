Узгодження списків для майбутнього обміну повинне початися в січні

Фото: обмін полоненими (РБК-Україна)

За словами прес-секретаря Зеленського Мендель, сам обмін може відбутися вже цієї зими

Узгодження списків для наступного етапу взаємного звільнення полонених має розпочатися вже в січні 2020 року і сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов. Про це сказала прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, час телефонної розмови 31 грудня Зеленський і Путін погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення повинно початися негайно, отже, вже в січні 2020 року.

Мендель зазначила, що до узгодження списків неможливо сказати імена і скільки людей будуть узгоджені. Є ймовірність, повідомила вона, що за умови швидкої роботи і технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року.

Мендель зазначила, що мова йде про звільнення українців, в тому числі і кримчан, які знаходяться в Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, в ході якого сторони домовилися про узгодження нових списків на обмін полоненими.