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Согласны ли украинцы выполнить все требования ради вступления в ЕС: данные опроса

Фото: лишь треть готовы выполнить все требования ЕС ради вступления (eweasterneurope.eu)
Автор: Александр Белоус

В украинском обществе существует консенсус относительно вступления в ЕС, которое поддерживают 81% граждан. Но при этом 62% респондентов придерживаются мнения, что Украина должна отстаивать свои интересы и не соглашаться на определенные требования ради вступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В то же время 31% респондентов считают, что Украина должна одобрять все необходимые законы и выполнять все требования ЕС, чтобы как можно быстрее стать членом организации.

Даже среди тех, кто поддерживает вступление в ЕС, большинство (59%) считают, что нужно отстаивать интересы и не соглашаться на отдельные требования.

Как отметил социолог КМИС Антон Грушевский, если бы во время опроса были указаны возможные требования ЕС, абсолютное большинство украинцев скорее всего выразило бы полное согласие и считали, что их надо безусловно выполнять.

"Абсолютное большинство украинцев согласились бы с требованиями по борьбе с коррупцией, обеспечению справедливого правосудия и верховенства права. То же касается уменьшением влияния олигархов на политику в Украине", - сказал он.

Грушевский не исключил, что граждане требовали бы более тщательных переговоров по вопросам социально-экономического характера, а также возможное сопротивление вызвали бы требования, связанные с вопросами ценностей и идентичности.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против - 4%, не проголосовали бы 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастных групп.

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