Согласны ли украинцы выполнить все требования ради вступления в ЕС: данные опроса

В то же время 31% респондентов считают, что Украина должна одобрять все необходимые законы и выполнять все требования ЕС, чтобы как можно быстрее стать членом организации.

Даже среди тех, кто поддерживает вступление в ЕС, большинство (59%) считают, что нужно отстаивать интересы и не соглашаться на отдельные требования.

Как отметил социолог КМИС Антон Грушевский, если бы во время опроса были указаны возможные требования ЕС, абсолютное большинство украинцев скорее всего выразило бы полное согласие и считали, что их надо безусловно выполнять.

"Абсолютное большинство украинцев согласились бы с требованиями по борьбе с коррупцией, обеспечению справедливого правосудия и верховенства права. То же касается уменьшением влияния олигархов на политику в Украине", - сказал он.

Грушевский не исключил, что граждане требовали бы более тщательных переговоров по вопросам социально-экономического характера, а также возможное сопротивление вызвали бы требования, связанные с вопросами ценностей и идентичности.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 6-20 июля 2022 года среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.