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Чи згодні українці виконати всі вимоги заради вступу до ЄС: дані опитування

Фото: лише третина готові виконати всі вимоги ЄС заради вступу (eweasterneurope.eu)
Автор: Олександр Білоус

В українському суспільстві існує консенсус щодо вступу до ЄС, який підтримують 81% громадян. Але при цьому 62% респондентів дотримуються думки, що Україна має відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на певні вимоги заради вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас 31% респондентів вважають, що Україна має схвалювати всі необхідні закони та виконувати всі вимоги ЄС, аби тільки якнайшвидше стати членом організації.

Навіть серед тих, хто підтримує вступ до ЄС, більшість (59%) вважають, що потрібно відстоювати інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги.

Як зазначив соціолог КМІС Антон Грушевський, якби під час опитування були вказані можливі вимоги ЄС, абсолютна більшість українців скоріше за все висловила б повну згоду і вважали, що їх треба безумовно виконувати.

"Абсолютна більшість українців погодилися б з вимогами щодо боротьби з корупцією, забезпечення справедливого правосуддя і верховенства права. Те саме стосується зменшенням впливу олігархів на політику в Україні", - сказав він.

Грушевський не виключив, що громадяни вимагали б ретельніших перемовин щодо питань соціально-економічного характеру, а також можливий спротив викликали б вимоги, пов’язані з питаннями цінностей та ідентичності.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 6-20 липня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 4%, не проголосували б - 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

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