Согласие России на перемирие будет сигналом к деэскалации на Донбассе, - Кулеба

Одним из первых знаков деэскалации на Донбассе будет повторное обязательство Российской Федерации соблюдать перемирие. Совместное заявление Трехсторонней контактной группы о приверженности к перемирию будет знаком, что Россия готова к разговору.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба .

"Одним из первых знаков деэскалации будет повторное обязательство российской стороны соблюдать перемирие. Совместное заявление ТКГ о приверженности к перемирию будет знаком того, что Россия как минимум готова разговаривать, а не только наращивать свою военную силу возле границ. Это не будет полной деэскалацией, но хотя бы лучом надежды", - заявил он.

Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Кроме того, ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.