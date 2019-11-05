Соглашения о купле-продажи земли на 90% будут касаться тех, кто уже ее арендует, - нардеп

После запуска рынка земли 90% договоров о купле-продажи будут касаться тех людей, которые уже арендуют землю. Об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Николай Сольский в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, как власть будет проводить информационную кампанию по защите рынка земли, а также развеивать мифы, которые создают другие политсилы, Сольский заявил:

"Всех интересует только два-три мифа о концентрации земли. Когда мне говорят, что 20-30 семей скупят Украину, у меня вопрос, почему эти 20-30 семей не взяли землю в аренду? Значит, был миллион причин, которые есть и сейчас и по которым они землю не скупят. Я уверен, что 90% соглашений о купле-продажи будут в отношении тех людей, которые сейчас арендуют землю. И это нужно поддержать. Многие эти ребята подняли отрасль за 20 лет, это тоже нужно ценить. Именно поэтому нужно учитывать компромиссы", - сказал он.

Также Сольский заявил, что запрет на продажу земли иностранцам до 2024 года при подготовке закона о рынке земли был согласован с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, он прогнозирует, что экономический эффект от запуска рынка земли в Украине может достичь нескольких миллиардов долларов в первые 5 лет.