После соглашения Азербайджана и Армении в Степанакерте установилась тишина

В столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте продолжается тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.
Об этом сообщает Panorama.
Это произошло накануне трехсторонней встречи глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве. Тишина продолжилась и после окончания переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.
По результатам обсуждения, Баку и Ереван договорились об установлении режима прекращения огня с 12:00 субботы, 15 октября.
В столице также отключен свет в домах, в том числе для ухудшения видимости беспилотников.
Баку и Ереван также договорились приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в полностью закрытом формате.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.
Алиев также отмечал, что военные действия прекратятся лишь после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.
Также РБК-Украина писало, что Армения готова пойти на уступки Азербайджану для урегулирования конфликта в Карабахе.