Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем подпишут в конце осени

Фото: Соглашение подпишут в конце ноября (kmu.gov.ua)

Сейчас товарооборот между странами составляет миллиард долларов в год

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем могут подписать уже в конце ноября. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с послом Израиля Джоэлом Лионом, передает РБК-Украина со ссылкой на Урядовий портал.

Глава правительства подчеркнул, что страны имеют политический диалог и достижения в экономике.

"Мы чуть больше года интенсифицировали работу над подготовкой и подписанием Соглашения о свободной торговле. И я рад, что в конце ноября соглашение будет подписано. Оно откроет новые возможности для торговли между нашими странами", - отметил Гройсман.

Со своей стороны Лион отметил, что экономика имеет большое значение в отношениях двух стран. По его словам, соглашение о ЗСТ поможет конечному потребителю, так как будет способствовать усилению конкуренции.

Также дипломат добавил, что в 20-х числах ноября в Киеве состоится украинско-израильский инновационный саммит, который объединит десятки предприятий и предпринимателей, работающих в сфере инноваций.

Напомним, 1 августа стороны завершили юридическую проверку текста соглашения о запуске зоны свободной торговли. Следующим этапом должен был стать полный перевод подготовленного текста соглашения на украинский язык и иврит.

Как сообщало РБК-Украина, 3 ноября президент Петр Порошенко заявил, что Украина и Турция подпишут Соглашение о Зоне свободной торговле до конца текущего года. Благодаря этой договоренности Украина достигнет торгового баланса в 10 млрд долларов.