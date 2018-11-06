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Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем підпишуть наприкінці осені

Новини » Економіка    06.11.2018 - 17:47
Фото: Угоду підпишуть в кінці листопада (kmu.gov.ua)
Фото: Угоду підпишуть в кінці листопада (kmu.gov.ua)

Зараз товарообіг між країнами становить мільярд доларів на рік

Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем можуть підписати вже у кінці листопада. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з послом Ізраїлю Джоелом Ліоном, передає РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Глава уряду підкреслив, що країни мають політичний діалог та досягнення в економіці.

"Ми трохи більше року інтенсифікували роботу над підготовкою та підписанням Угоди про вільну торгівлю. І я радий, що в кінці листопада Угоду буде підписано. Вона відкриє нові можливості для торгівлі між нашими країнами", - зазначив Гройсман.

Зі свого боку Ліон зазначив, що економіка має велике значення у відносинах двох країн. За його словами, угода про ЗВТ допоможе кінцевому споживачеві, адже сприятиме посиленню конкуренції.

Також дипломат додав, що в 20-х числах листопада в Києві відбудеться українсько-ізраїльський інноваційний саміт, який об'єднає десятки підприємств і підприємців, що працюють у сфері інновацій.

Нагадаємо, 1 серпня сторони завершили юридичну перевірку тексту угоди про запуск зони вільної торгівлі. Наступним етапом мав стати повний переклад підготовленого тексту угоди на українську мову та іврит.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна і Туреччина підпишуть Угоду про Зону вільної торгівлі до кінця поточного року. Завдяки цій домовленості Україна досягне торгового балансу в 10 млрд доларів.

Україна і Туреччина до кінця року підпишуть угоду про ЗВТ У ЄС заявили, що вільна торгівля з Україною сприяє розвитку країни
Новини України ІзраїльЗВТ
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