Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" побуждает Путина к агрессии, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе. Дипломат отметил, что немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Польское радио ".

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия отвечает, среди прочего, за начало войны в Украине, преследование оппозиционеров, убийства независимых журналистов и тому подобное.

Он заявил, что, дав разрешение на завершение работ по строительству газопровода, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все эти действия могут быть эффективно реализованы.