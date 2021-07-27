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Соглашение США и Германии по "Северному потоку-2" побуждает Путина к агрессии, - МИД Польши

Автор: Александр Белоус

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что завершение строительства "Северного потока - 2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе. Дипломат отметил, что немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Яблонский напомнил, что за последние несколько лет Россия отвечает, среди прочего, за начало войны в Украине, преследование оппозиционеров, убийства независимых журналистов и тому подобное.

Он заявил, что, дав разрешение на завершение работ по строительству газопровода, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все эти действия могут быть эффективно реализованы.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили о договоренности по достройке газопровода Nord Stream 2. Это произошло несмотря на критику со стороны Украины, Польши и стран Балтии.

После этого советник Госдепартамента США Дерек Шолле встретился в Варшаве с представителями правительства и бизнеса Польши. В ходе беседы обсуждались общие опасения относительного газопровода "Северный поток-2".

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Соединенные Штаты АмерикиПольшаСеверный поток-2