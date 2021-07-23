США и Польша обсудили общие опасения по поводу "Северного потока-2", - Госдеп

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле встретился в Варшаве с представителями правительства и бизнеса Польши. В ходе беседы обсуждались общие опасения относительного газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента.

Отмечается, что Дерек Шолле провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским и спикером Сената Томашом Гродзким.

Во время встречи обсуждалась ситуация вокруг проекта "Северный поток-2". В частности затрагивалась тема общих опасений относительно газопровода.

На переговорах Шолле подтвердил прочные отношения США и Польши, а также высказался за отстаивание совместного похода к укреплению энергетической безопасности Польши и региона, а также борьбы климатическим кризисом.

Шолле выразил признательность Польше за противодействие российской агрессии и продвижение демократии в Беларуси.