Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" спонукає Путіна до агресії, - МЗС Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що завершення будівництва "Північного потоку - 2" призведе до зниження рівня безпеки в Європі. Дипломат зазначив, що німецько-американська угода в цьому питанні була поганим рішенням, яке спонукає Росію до агресивних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Польське радіо ".

Яблонський нагадав, що за останні кілька років Росія відповідає, серед іншого, за початок війни в Україні, переслідування опозиціонерів, вбивства незалежних журналістів тощо.

Він заявив, що, давши дозвіл на завершення робіт при будівництві газопроводу, США та Німеччина показали президенту Росії Володимиру Путіну, що всі такі заходи можуть бути ефективно здійснені.