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Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС запланировано на 2021 год, - Кулеба

Киев , Воскресенье 01 ноября 2020 14:47
Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС запланировано на 2021 год, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение об общем авиационном пространстве с Европейским союзом запланировано на 2021 год. Его должны подписать, если не произойдет форс-мажоров.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Что касается общего авиационного пространства, то если не произойдет никаких форс-мажоров, то в следующем году мы его подпишем. По соглашению об ассоциации, то соглашение будет двигаться только вперед", - сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас МИД занимается либерализацией визового режима с Великобританией, хотя вопрос безвиза как с ЕС не на повестке дня.

По мнению президента Владимира Зеленского, соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС подпишут в начале 2021 года.

Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

Отметим, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.

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