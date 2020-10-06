ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем

Брюссель , Вторник 06 октября 2020 20:21
Зеленский о едином авиапространстве с ЕС: в начале 2021 года мы это сделаем
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Президент Владимир Зеленский оценил перспективы присоединения Украины к единому авиационному пространству с Европейским союзом. По его словам, это произойдет в начале 2021 года.

Об этом президент заявил на саммите Украина - ЕС.

"Относительно свободного авиационного пространства, заверили меня коллеги, что в начале следующего года мы наконец-то это сделаем", - сказал он.

Кроме этого, Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским союзом ничего не угрожает. Он также заверил, что Украина имеет все критерии для сохранения безвиза.

Напомним, в июне вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что к следующему саммиту Украина-ЕС будет разблокировано подписание соглашения о совместном авиационном пространстве.

Отметим, по мнению министра инфраструктуры Владислава Криклия, авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийЕвросоюзвоздушное пространство
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь