Соглашение о разблокировании украинских портов не достигнуто, но прогресс есть, - генсек ООН

Соглашение по разблокированию украинских портов пока не достигнуто. В ООН уверяют, что есть прогресс в переговорах по положительному решению этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkeNews .

"Я думаю, что прогресс есть, но мы еще не достигли этого. Это сложные вещи, и тот факт, что все взаимосвязано, делает переговоры особенно сложными", - сказал Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает, что пока не удается договориться с Россией о разблокирование украинских портов.

Напомним, в начале мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море.

Руководитель ОП Украины Андрей Ермак считает, что более действенный способ для разблокирования украинских портов - сопровождение кораблей под конвоем военных судов стран партнеров.

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