Соглашение с МВФ привело валютный рынок в состояние эйфории

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экспортеры продают валюту, поскольку завтра она будет дешевле

На ближайшей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,7 грн", - сказал он.

Як отметил аналитик, новое соглашение с МВФ на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов, из которых 1,4 млрд долларов должно быть выделено "немедленно", привело валютный рынок в состояние эйфории. Рынок наводнила валютная выручка экспортеров, которые действуют по принципу "продай валюту сегодня, или завтра продашь дешевле".

"Подобные настроения на рынке могут сохраниться и на следующей неделе", - считает аналитик Альпари.

На минувшей неделе, с прошлого четверга, доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,3-0,7%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,81 грн до 27,72 грн (-0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,74/27,78 до 27,55/27,58 (-0,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,80/28,04 до 27,62/27,85 (-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 20 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,58 грн/доллар.