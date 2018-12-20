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Угода з МВФ призвела до ейфорії на валютному ринку

Новини » Фінанси    20.12.2018 - 14:55
Угода з МВФ призвела до ейфорії на валютному ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експортери продають валюту, оскільки завтра вона буде дешевше

Найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4/27,7 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, нова угода з МВФ на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів, з яких 1,4 млрд доларів має бути виділено "негайно", призвело валютний ринок у стан ейфорії. Ринок заполонила валюта експортерів, які діють за принципом "продай валюту сьогодні, або завтра продаси дешевше".

"Подібні настрої на ринку можуть зберегтися і на наступному тижні", - гадає аналітик Альпарі.

На минулому тижні, з минулого четверга, долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-0,7%. Так, з минулого четверга офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,81 грн до 27,72 грн (-0,3%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,74/27,78 до 27,55/27,58 (-0,7%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,80/28,04 до 27,62/27,85 (-0,7%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою зберігся на рівні 0,9%.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 20 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,58 грн/долар.

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Теми: Курс долара
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