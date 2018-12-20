Курс доллара снижается на межбанке

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс снизился на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 20 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,58 грн/доллар, в покупке до 27,55 грн/доллар. Курс евро в продаже сохранился на уровне 31,61 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,6200 - 27,6400 грн/доллар, евро 31,5779 - 31,6008 грн/евро, российский рубль 0,4090 - 0,4096 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5500 27,5800

EUR/UAH 31,5833 31,6177

RUB/UAH 0,4090 0,4096

Напомним, 19 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в 27,6400 - 27,6600 грн/доллар, евро 31,5952 - 31,6153 грн/евро, российский рубль 0,4084 - 0,4090 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,71 грн/доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 20 декабря установлен на таком уровне: 2771,7006 гривен за 100 долларов (-13,0937 гривен).