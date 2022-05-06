Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии

Суд в Беларуси вынес приговор Софии Сапеге, которая была задержана вместе с журналистом Романом Протасевичем после захвата самолета Ryanair в Минске. Она получила шесть лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитный центр "Вясна".
"София Сапега была приговорена к 6 годам колонии. Гродненский областной суд вынес приговор гражданке России и политзаключенному, которую обвиняли сразу по семи статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Известно, что девушку обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, но, по словам представителя прокуратуры, ее признали виновной в разжигании социальной розни и незаконном сборе персональных данных.
Как отмечают в правозащитном центре, Сапеге инкриминировали:
Указано, что россиянке назначили максимальный срок лишения свободы, предусмотренный досудебным соглашением со следствием, которое заключила Сапега, она согласилась на сотрудничество со следователями после задержания.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Напомним, что россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года после перехвата в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.