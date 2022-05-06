Софию Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам колонии

"София Сапега была приговорена к 6 годам колонии. Гродненский областной суд вынес приговор гражданке России и политзаключенному, которую обвиняли сразу по семи статьям Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Известно, что девушку обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Беларуси, но, по словам представителя прокуратуры, ее признали виновной в разжигании социальной розни и незаконном сборе персональных данных.

Как отмечают в правозащитном центре, Сапеге инкриминировали:

разжигание социальной розни и вражды;

незаконные действия по информации о частной жизни и персональных данных;

организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, судьи, должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг;

организацию вмешательства в деятельность работника органов внутренних дел и организацию препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Указано, что россиянке назначили максимальный срок лишения свободы, предусмотренный досудебным соглашением со следствием, которое заключила Сапега, она согласилась на сотрудничество со следователями после задержания.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Захват самолета Ryanair в Минске

Напомним, что россиянку Софию Сапегу задержали 23 мая 2021 года после перехвата в Минске самолета Ryanair, на котором она летела из Афин в Вильнюс вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Их сняли с рейса, а потом арестовали.

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