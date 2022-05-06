Софію Сапегу засудили в Білорусі до шести років колонії

Суд у Білорусі виніс вирок Софії Сапезі, яка була затримана разом з журналістом Романом Протасевичем після захоплення літака Ryanair у Мінську. Вона отримала шість років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисний центр "Вясна".
"Софія Сапега була засуджена до 6 років колонії. Гродненський обласний суд виніс вирок громадянці Росії та політичному в'язню, яку звинувачували одразу за семи статтями Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що дівчину звинувачували за семи статтями Кримінального кодексу Білорусі, але, як за словами представника прокуратури, її визнали винною у розпалюванні соціальної ворожнечі та незаконному зборі персональних даних.
Як зазначають у правозахисному центрі, Сапезі інкримінували:
розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі;
Вказано, що росіянці призначили максимальний термін позбавлення волі, передбачений досудовою угодою зі слідством, яку уклала Сапега, вона погодилася на співпрацю із слідчими після затримання.
Судовий процес проходив у закритому режимі.
Нагадаємо, що росіянку Софію Сапегу затримали 23 травня 2021 року після перехоплення в Мінську літака Ryanair, на якому вона летіла з Афін до Вільнюса разом із екс-главредом Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Їх зняли з рейсу, а потім заарештували.
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