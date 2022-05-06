Софію Сапегу засудили в Білорусі до шести років колонії

"Софія Сапега була засуджена до 6 років колонії. Гродненський обласний суд виніс вирок громадянці Росії та політичному в'язню, яку звинувачували одразу за семи статтями Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що дівчину звинувачували за семи статтями Кримінального кодексу Білорусі, але, як за словами представника прокуратури, її визнали винною у розпалюванні соціальної ворожнечі та незаконному зборі персональних даних.

Як зазначають у правозахисному центрі, Сапезі інкримінували:

розпалювання соціальної ворожнечі та ворожнечі;

незаконні дії щодо інформації про приватне життя та персональні дані;

організацію насильства та загрози його застосування щодо працівника органів внутрішніх справ, судді, посадової особи, яка виконує службові обов'язки, а також іншої особи, яка виконує громадський обов'язок;

організацію втручання у діяльність працівника органів внутрішніх справ та організацію перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

Вказано, що росіянці призначили максимальний термін позбавлення волі, передбачений досудовою угодою зі слідством, яку уклала Сапега, вона погодилася на співпрацю із слідчими після затримання.

Судовий процес проходив у закритому режимі.

Захоплення літака Ryanair у Мінську

Нагадаємо, що росіянку Софію Сапегу затримали 23 травня 2021 року після перехоплення в Мінську літака Ryanair, на якому вона летіла з Афін до Вільнюса разом із екс-главредом Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Їх зняли з рейсу, а потім заарештували.

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