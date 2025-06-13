Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталось

Сьогодні, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу заповідника у Facebook.

За словами експертів, на відновлення (за попередніми даними) може піти місяць-півтора.

Пошкодження не було критичним, однак у заповіднику зібрали комісію реставраторів - для оцінки ситуації.

Згідно з інформацією генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської, пошкоджень зазнав тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді собору.

Водночас варто зазначити, що рано вранці 10 червня внаслідок потужної вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор .

Про будь-які інші деталі щодо закриття святині наразі не повідомляється.

"Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння", - наголосили у прес-службі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж п'ятниці, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів "з технічних причин".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим цінна Софія Київська, які таємниці приховують її фрески та графіті, а також які артефакти зникли з храму й чому Росія привласнює українську історію.

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