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Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталось

П'ятниця 13 червня 2025 12:46
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Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталось Сьогодні Софія Київська закрита для відвідувачів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу заповідника у Facebook.

Що відомо про закриття Софії Київської

Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж п'ятниці, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів "з технічних причин".

"Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння", - наголосили у прес-службі.

Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталосьПовідомлення прес-служби заповідника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)

Про будь-які інші деталі щодо закриття святині наразі не повідомляється.

Водночас варто зазначити, що рано вранці 10 червня внаслідок потужної вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор.

Згідно з інформацією генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської, пошкоджень зазнав тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді собору.

Пошкодження не було критичним, однак у заповіднику зібрали комісію реставраторів - для оцінки ситуації.

За словами експертів, на відновлення (за попередніми даними) може піти місяць-півтора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим цінна Софія Київська, які таємниці приховують її фрески та графіті, а також які артефакти зникли з храму й чому Росія привласнює українську історію.

Читайте також, як Рада Церков відреагувала на пошкодження Софії Київської.

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