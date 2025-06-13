Софію Київську закрили для відвідувачів: що сталось
Сьогодні, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу заповідника у Facebook.
Що відомо про закриття Софії Київської
Згідно з оприлюдненою інформацією, впродовж п'ятниці, 13 червня, територія Національного заповідника "Софія Київська" закрита для відвідувачів "з технічних причин".
"Просимо вибачення за можливі незручності та дякуємо за розуміння", - наголосили у прес-службі.
Повідомлення прес-служби заповідника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)
Про будь-які інші деталі щодо закриття святині наразі не повідомляється.
Водночас варто зазначити, що рано вранці 10 червня внаслідок потужної вибухової хвилі, спричиненої черговим масованим обстрілом Києва з боку РФ, було пошкоджено Софійський собор.
Згідно з інформацією генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" Нелі Куковальської, пошкоджень зазнав тинькований карниз центральної абсиди на східному фасаді собору.
Пошкодження не було критичним, однак у заповіднику зібрали комісію реставраторів - для оцінки ситуації.
За словами експертів, на відновлення (за попередніми даними) може піти місяць-півтора.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим цінна Софія Київська, які таємниці приховують її фрески та графіті, а також які артефакти зникли з храму й чому Росія привласнює українську історію.
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