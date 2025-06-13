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Софию Киевскую закрыли для посетителей: что случилось

Пятница 13 июня 2025 12:46
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Софию Киевскую закрыли для посетителей: что случилось Сегодня София Киевская закрыта для посетителей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 13 июня, территория Национального заповедника "София Киевская" закрыта для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу заповедника в Facebook.

Что известно о закрытии Софии Киевской

Согласно обнародованной информации, в течение пятницы, 13 июня, территория Национального заповедника "София Киевская" закрыта для посетителей "по техническим причинам".

"Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в пресс-службе.

Софию Киевскую закрыли для посетителей: что случилосьСообщение пресс-службы заповедника (скриншот: facebook.com/SophiaKyiv)

О каких-либо других деталях относительно закрытия святыни пока не сообщается.

В то же время стоит отметить, что рано утром 10 июня в результате мощной взрывной волны, вызванной очередным массированным обстрелом Киева со стороны РФ, был поврежден Софийский собор.

Согласно информации генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской, повреждения получил оштукатуренный карниз центральной абсиды на восточном фасаде собора.

Повреждение не было критическим, однако в заповеднике собрали комиссию реставраторов - для оценки ситуации.

По словам экспертов, на восстановление (по предварительным данным) может уйти месяц-полтора.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем ценна София Киевская, какие тайны скрывают ее фрески и граффити, а также какие артефакты исчезли из храма и почему Россия присваивает украинскую историю.

Читайте также, как Совет Церквей отреагировал на повреждение Софии Киевской.

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