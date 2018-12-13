Софийский собор не планируется для постоянного богослужения УПЦ, - Минкульт

Фото: Евгений Нищук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Нищук отметил, что из Киево-Печерской лавры, в которой сейчас проводит богослужения УПЦ МП, "никого выселять не будут"

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Софию Киевскую не рассматривают как собор для постоянных богослужений будущей Украинской поместной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

По его словам, София Киевская - как "второй Иерусалим".

"Андреевская церковь - для богослужений. Но София не планируется для постоянного богослужения. Мы не говорим сейчас о Софии, как об объекте постоянно действующей церкви", - отметил министр, отвечая на вопрос, будет София главным Собором единой поместной православной церкви.

При этом Нищук заверил, что из Киево-Печерской лавры, в которой сейчас проводит богослужения Московский патриархат, "никого выселять не будут".

"Но мы надеемся, что главные святыни Украины - Лавры, которых три и в Херсонесе - четвертая, что они будут молиться за украинский народ", - добавил глава Минкульта.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре анонсировалось, что Киевская Патриархия считает наиболее логичным местом, где может произойти Объединительный собор, Собор святой Софии в Киеве.

Добавим также, в ноябре глава государства Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю.