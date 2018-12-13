У Софійському соборі не плануються постійні богослужіння, - Мінкульт

Фото: Євген Нищук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Нищук зазначив, що з Києво-Печерської лаври, в якій зараз проводить богослужіння УПЦ МП, "нікого виселяти не будуть"

Міністр культури України Євген Нищук заявив, що Софію Київську не розглядають як собор для постійних богослужінь майбутньої Української помісної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

За його словами, Софія Київська - як "другий Єрусалим".

"Андріївська церква - для богослужінь. Але Софія не планується для постійного богослужіння. Ми не говоримо зараз про Софію, як про об’єкт постійно діючої церкви", - зазначив міністр, відповідаючи на питання, чи буде Софія головним Собором єдиної помісної православної церкви.

При цьому Нищук запевнив, що з Києво-Печерської лаври, в якій зараз проводить богослужіння Московський патріархат, "нікого виселяти не будуть".

"Але ми сподіваємося, що головні святині України - Лаври, яких є три і в Херсонесі — четверта, що вони будуть молитися за український народ", - додав очільник Мінкульту.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Собор Святої Софії повинен стати головним собором Української помісної церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні анонсувалося, що Київська Патріархія вважає найбільш логічним місцем, де може статися Об'єднавчий собор, Собор святої Софії в Києві.

Додамо також, у листопаді глава держави Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Константинополю.