В Софиевке Днепропетровской области начали реконструкцию 60-летнего стадиона

"Хотим, чтобы дети с детства занимались спортом в хороших условиях. Тренировались на стадионах и площадках. В городах и селах Днепропетровщины развиваем спортивную инфраструктуру. В частности, кипит работа в Софиевке", - сказал Валентин Резниченко.

Стадион Софиевской ДЮСШ приводят в порядок впервые за его 60-летнюю историю.

"Когда-то стадион был центральной ареной нашего района. На нем проводилось много мероприятий и соревнований. Но ему уже давно требовалось обновление", - рассказал тренер по футболу, игрок команды "Колос" Виталий Ащеулов.

В первую очередь подрядчики взялись реконструировать футбольное поле. По проекту оно будет размером 105 на 68 метров. Там уже уложили профессиональное искусственное покрытие и наносят разметку.

Затем на стадионе установят крытые трибуны на 360 мест, проложат тротуарные дорожки и сделают парковку для авто.

"Наряду с большим полем будут круговые беговые дорожки. Обустроим их наливным резиновым покрытием. Также сделаем площадку для баскетбола и мини-футбольное поле", - рассказал мастер участка Иван Ткач.

В Софиевской детско-юношеской спортивной школе - более 150 воспитанников. Среди секций - футбол, кикбоксинг, тяжелая атлетика и черлидинг.