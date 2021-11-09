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В Апостолово Днепропетровской области "с нуля" построили новый стадион

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Днепр, Вторник 09 ноября 2021 14:43
В Апостолово Днепропетровской области "с нуля" построили новый стадион Фото: в Апостолово в рамках Большой стройки появился новый стадион (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В городе Апостолово Днепропетровской области завершилось строительство нового стадиона. Его построили с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.

Стадион построили рядом с лицеем №1 на месте бывшего пустыря.

"Там обустроили волейбольно-баскетбольную и легкоатлетическую площадки. Два футбольных поля. Есть и гимнастическая зона с ямой для прыжков в длину. Смонтировали освещение", - рассказал Резниченко в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на стадионе "Металлург" в Кривом Роге делают "гибридное" поле и трибуны на 19 тыс. зрителей.

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