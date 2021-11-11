У Софіївці Дніпропетровської області почали реконструкцію 60-річного стадіону

"Хочемо, аби діти змалечку займалися спортом у гарних умовах. Тренувалися на сучасних стадіонах та майданчиках. У містах і селах Дніпропетровщини розбудовуємо спортивну інфраструктуру. Зокрема, кипить робота у Софіївці", - сказав Валентин Резніченко.

Стадіон Софіївської ДЮСШ приводять до ладу вперше за його 60-річну історію.

"Колись стадіон був центральною ареною нашого району. На ньому проводили багато заходів та змагань. Але йому вже давно було потрібне оновлення", - розповів тренер з футболу, гравець команди "Колос" Віталій Ащеулов.

Найперше підрядники взялися реконструювати футбольне поле. За проектом, воно буде розміром 105 на 68 метрів. Там вже уклали професійне штучне покриття і наносять розмітку.

Згодом на стадіоні встановлять криті трибуни на 360 місць, прокладуть тротуарні доріжки та зроблять парковку для авто.

"Поряд із великим полем будуть кругові бігові доріжки. Облаштуємо їх наливним гумовим покриттям. Також зробимо майданчик для баскетболу і міні-футбольне поле", - розповів майстер ділянки Іван Ткач.

У Софіївській дитячо-юнацькій спортивній школі - понад 150 вихованців. Серед секцій - футбол, кікбоксинг, важка атлетика та черлідинг.