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Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали

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Сомали, Суббота 24 июля 2021 00:18
Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали Фото: США нанесли удар по боевикам в Сомали (flickr.com/airmanmagazine)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали. Это первые авиаудары за время правления Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американские военные заявили, что в пятницу они нанесли авиаудар по боевикам "Аль-Шабааб".

В Пентагоне заявили, что удар был нанесен в окрестностях Галмудуга, и подчеркнули, что никакие силы США не сопровождали сомалийские войска во время операции.

"Силы США уполномочены наносить удары в поддержку сил-партнеров, в рамках коллективной самообороны", - говорится в заявлении Пентагона.

"Аль-Шабааб" нацелился на сомалийские военные базы и гражданскую инфраструктуру, включая отели, бары и школы.

"Пришло время покончить с сомнительными юридическими оправданиями", - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи, возглавляющий ключевой подкомитет Сената по международным отношениям в своем заявлении.

Напомним, что США нанесли удар по боевикам в Сомали впервые после инаугурации Байдена.

Также США вывели большинство своих военных из Сомали.

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Соединенные Штаты Америки Сомали авиаудары
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