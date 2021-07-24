Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали
Соединенные Штаты нанесли второй за неделю воздушный удар по Сомали. Это первые авиаудары за время правления Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Американские военные заявили, что в пятницу они нанесли авиаудар по боевикам "Аль-Шабааб".
В Пентагоне заявили, что удар был нанесен в окрестностях Галмудуга, и подчеркнули, что никакие силы США не сопровождали сомалийские войска во время операции.
"Силы США уполномочены наносить удары в поддержку сил-партнеров, в рамках коллективной самообороны", - говорится в заявлении Пентагона.
"Аль-Шабааб" нацелился на сомалийские военные базы и гражданскую инфраструктуру, включая отели, бары и школы.
"Пришло время покончить с сомнительными юридическими оправданиями", - сказал сенатор-демократ Крис Мерфи, возглавляющий ключевой подкомитет Сената по международным отношениям в своем заявлении.