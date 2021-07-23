Сполучені Штати завдали другого за тиждень повітряного удару по Сомалі
Сполучені Штати завдали другого за тиждень повітряного удару по Сомалі. Це перші авіаудари за час правління Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американські військові заявили, що в п'ятницю вони завдали авіаудару по бойовиках "Аль-Шабааб".
У Пентагоні заявили, що удар був нанесений в околицях Галмудуга, і підкреслили, що ніякі сили США не супроводжували сомалійські війська під час операції.
"Сили США уповноважені наносити удари на підтримку сил-партнерів, в рамках колективної самооборони", - йдеться в заяві Пентагону.
"Аль-Шабааб" націлився на сомалійські військові бази і цивільну інфраструктуру, включаючи готелі, бари і школи.
"Настав час покінчити з сумнівними юридичними виправданнями", - сказав сенатор-демократ Кріс Мерфі, який очолює ключовий Підкомітет Сенату з міжнародних відносин у своїй заяві.